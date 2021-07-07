Капитана и судовладельца судна «Яков Гунин» оштрафовали за масляное пятно в Баренцевом море

Постановление вступило в законную силу этим летом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

26 мая прошлого года в районе контрольного пункта «Север-1» в Баренцевом море, который находится в экономической зоне РФ, было обнаружено масляное пятно. След от него тянулся к судну «Яков Гунин», принадлежащему ПАО «Тралфлот», входящему в холдинг «Норебо».

Уже через два дня судно доставили в порт Мурманск, где обследовавшие его специалисты выявили неисправность в гидравлической системе ваерных лебедок. Надзорные органы предписали капитану починить их, после чего «Яков Гунин» снова ушел на промысел. Ремонт на борту не провели, в воду снова стали попадать нефтепродукты. Тогда на капитана и судовладельца подали в суд.

- В судебном заседании капитан с обвинением не согласился, суду пояснил, что административным органом не доказан факт утечки нефтепродуктов с судна, ваерные лебедки находились в исправном состоянии. На вопросы дополнил, что при проведении отбора проб он присутствовал, нарушений не допущено, замечаний он не высказывал, - говорится в материалах Октябрьского районного суда Мурманска.

Несмотря на эти доводы, суд признал капитана виновным, 29 ноября 2020 года его привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ на сумму 20 тысяч рублей. А в апреле этого года Октябрьский суд оштрафовал на 50 тысяч рублей уже судовладельца ПАО Тралфлот.

Постановление вступило в законную силу этим летом.

Мурманской транспортной прокуратурой в адрес Мурманского филиала Российского морского регистра судоходства вынесено представление об устранении нарушений закона, допущенных при промежуточном освидетельствовании судна «Яков Гунин».

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