В Кольском заливе при заправке судна разлились нефтепродукты

На данный момент топливное пятно локализовано. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Кольский залив вновь пострадал от загрязнений извне. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Мурманской области.

- Утром 20 июля от инспекции портового контроля поступила информация о том, что в Кольском заливе при заправке нефтепродуктами танкера Tianlong Spirit произошла утечка топлива в акваторию водоема в пределах боновых ограждений, - отметили в пресс-службе спасательного ведомства.

На данный момент топливное пятно локализовано, проводится обработка абсорбирующими веществами.

Напомним: в реке Тулома обнаружили больную семгу с некрозом. У 22 экземпляров лосося есть первичные признаки заболевания.

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