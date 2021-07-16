Туристов предупреждают: купаться в питьевом озере в Умбе нельзя

Глава поселка Рамиля Хайруллина пообщалась с туристами, попыталась призвать их к сознательности. Фото: Влад КОМЯКОВ

Развитие туризма всегда чревато проблемами для местного населения. И то, что было доступным и простым для них, с приходом неразумных и не уважающих территорию туристов становится недоступным и отрастает знаками "запрещено".

В Умбе глава поселка Рамиля Хайруллина со специалистом отдела городского хозяйствования администрации Терского района выехали осмотреть места, на которые жалуются жители.

- Туристы купаются в питьевом озере, чистят рыбу на берегу реки Умба, - жалуются жители поселка, - отметила глава села.

Рамиля Хайруллина пообщалась с туристами, попыталась призвать их к сознательности. У питьевого озера поставили знак "Купаться запрещено", в наиболее популярных местах - информационные стенды. Очень хотелось бы надеяться, что это поможет, но как показывает практика, сознательность появляется только со штрафами и шлагбаумами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Андрей Чибис: "1-2 зараженных новым штаммом коронавируса северянина ежедневно попадают в реанимацию". Количество госпитализаций в Мурманской области не снижается (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru