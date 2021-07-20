За последний день выявили 259 новых случаев заражения COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 20 июля 2021 года составило 1467 человек. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за минувшие сутки от COVID-19 умерли еще 8 человек. За последние две недели суточное количество летальных исходов составляет не меньше 8-9.

За последний день выявили 259 новых случаев заражения COVID-19. Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 59 083 человека.

Напомним: врач анестезиолог-реаниматолог из Мурманска рассказал, можно ли заболеть после прививки от коронавируса. В реанимацию попадает все больше молодых жителей Мурманской области.

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