Врач анестезиолог-реаниматолог из Мурманска рассказал, можно ли заболеть после прививки от коронавируса

Специалисты призывают сделать прививку. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус с нами уже год, но вопросов по нему до сих пор много. Особенно их добавилось после того, как COVID-19 мутировал и началась вакцинация. Ответы на многие популярные вопросы есть у врача анестезиолога-реаниматолога отделения реанимации ковидного госпиталя МОКБ имени Баяндина Дениса Сельдимирова, которые он рассказал в эфире ГТРК «Мурман».

- Сейчас ковид молодеет, в реанимации все чаше оказываются северяне старше 40 лет, и даже 20-летниею. Несколько месяцев назад нахождение в реанимации пациента 40 лет было экзотикой, сейчас таких больных много, - рассказывает Денис Сельдимиров. – По данным ВОЗ, 15% заболевших переносят коронавирус в тяжелой форме, 5% - в крайне тяжелой форме с ИВЛ. Страдают не только легкие, но и сосуды, почки, сердце, мозг, что удлиняет процесс выздоровления.

По словам специалиста, спрогнозировать, когда конкретный пациент победит недуг, очень сложно, ведь каждый организм по-разному реагирует на вирус. Так, люди с ожирением находятся в группе риска, так как лишний вес давит на легкие, которым и так не хватает кислорода. Также если есть разные заболевания, например, сахарный диабет или онкология, то поправиться будет сложнее.

Врач анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации ковидного госпиталя МОКБ имени Баяндина Денис Сельдимиров. Фото: Скриншот видео

- Был случай, когда у пациентки вирус выделялся полгода. Она была не в реанимации, а в инфекционном отделении. Также мы наблюдали 35-летнюю пациентку, очень тяжелую, она долго была на инвазивной вентиляции легких. С каждым днем ее состояние ухудшалось, мы уже ждали перевода на ИВЛ, постоянно с врачами обсуждали разные методы, применяли очистку крови от токсинов. И в один день ей резко стало лучше, насколько я знаю, сейчас ее уже выписали, - сообщил Денис Сельдимиров. – Новый штамм агрессивный, как и в целом болезнь. Раньше мы работали с пневмониями, думали, что умеет лечить. Но когда столкнулись с новой коронавирусной инфекцией… Это новая патология со своими особенностями, лечить ее мы научились в процессе. Так, рекомендации по борьбе с COVID-19 менялись уже 11 раз.

Даже у тех, кто поправился, до 12 недель может наблюдаться постковидный синдром: озноб, повышение температуры, исчезновение обоняния, невралгия и т.д.

Специалисты призывают сделать прививку.

- Да, вакцинация не дает стопроцентной гарантии, что вы не заболеете. Но те, кто привился, переносят болезнь легче. Количество тяжелых форм болезни резко уменьшится, если люди будут вакцинироваться, - говорит специалист.

Напомним, что с 13 июля в Мурманской области прививка от COVID-19 стала обязательной для отдельных категорий граждан.

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