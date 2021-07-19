Дмитрий Панычев: Ситуация с коронавирусом тяжелая, но со стабилизацией

Дмитрий Панычев отметил, что в Мурманской области продолжают увеличивать ковидный коечный фонд. Фото: правительство Мурманской области

Число смертей от коронавируса в Мурманской области ежедневно составляет 8-9, не менее 250 новых зараженных выявляют каждые два часа.

- Ситуация все еще напряженная, но с некоторой стабилизацией, - сообщил на оперативном совещании в правительстве Мурманской области министр здравоохранения Дмитрий Панычев.

В регионе продолжают разворачивать ковидные койки, на прошлой неделе их добавилось 20. 990 коек оснащены кислородом, к 101 подключены ИВЛ.

Всего в Мурманской области работает 19 "коронавирусных" бригад скорой помощи, еще 23 - патронажные бригады для помощи тем, кто болеет дома.

- Возобновлено предоставление бесплатных лекарств для пациентов с ОРВИ, продолжается предоставление лекарств от коронавируса. Всего за счет федерального бюджета их получили 54 тысячи человек, за счет областного - еще 28 тысяч человек, - уточнил Дмитрий Панычев.

С начала пандемии в Мурманской области сделали 10077000 тестов на COVID-19, 273 тысячи результатов пришли по СМС.

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