Устроивший смертельное ДТП в Мурманске водитель Volkswagen получил 9 лет колонии строгого режима

Ленинский районный суд Мурманска вынес водителю приговор. Фото: УМВД России по МО

Летом 2020 года в Мурманске произошла авария с летальным исходом. Напомним: водитель Volkswagen Golf пытался умчать от полицейских, с ним были пассажиры с детьми. Мужчина не справился с управлением, врезавшись в фонарный столб. 64-летний пассажир, сидевший сзади, от полученных травм погиб на месте. Также пострадали дети и другие пассажиры.

Как оказалось, у горе-гонщика не было водительских прав, а машина вообще числилась утилизированной. В отношении северянина составили 11 административных протоколов, а также завели уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ "Нарушение ППД и эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Сейчас Ленинский районный суд Мурманска вынес водителю приговор.

- 32-летнему мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на 9 лет с отбыванием в исполнительной колонии строгого режима, - сообщил "КП-Мурманск" старший помощник прокурора Ленинского округа Мурманска Григорий Бардинов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жительница Мурманской области пострадала в ДТП в Карелии. После бокового столкновения машина съехала в кювет (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru