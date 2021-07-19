Жительница Мурманской области пострадала в ДТП в Карелии

В японской машине находилась 33-летняя жительница Мурманской области, которая пострадала в результате ДТП. Фото: Госавтоинспекция Карелии / vk.com/gibddkareliya

Вчера, 18 июля, в Карелии произошло ДТП. На 478 километре автодороги "Кола" в Кондопожском районе водитель, выезжая со второстепенной дороги, не дал преимущество водителю, двигавшемуся по главной дороге.

- Водитель Skoda при выезде с второстепенной дороги не уступил Mitsubishi, который двигался по главной дороге, и совершил боковое столкновение. От удара Mitsubishi съехал в кювет, - сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

В японской машине находилась 33-летняя жительница Мурманской области, которая пострадала в результате ДТП.

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