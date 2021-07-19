За последний день выявили 260 новых случаев заражения COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 19 июля 2021 года составило 1459 человек. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за минувшие сутки от коронавируса умерли еще 9 человек. Это уже пятый день в июле с таким показателем.

За последний день выявили 260 новых случаев заражения COVID-19. Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 58 824 человека.

Напомним: план по вакцинации от коронавируса в Мурманской области выполнен на 45%. Прививку сделали 155 тысяч человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий Панычев: Ситуация с коронавирусом тяжелая, но со стабилизацией. В Мурманской области продолжают разворачивать ковидные койки (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru