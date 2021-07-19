Дорогу на Североморск закрыли на несколько часов до 22 июля

Водителям стоит заранее спланировать свою поездку. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Дорогу на Североморск временно перекрыли. Проехать во флотскую столицу будет нельзя несколько часов по утрам.

- С 19 по 22 июля включительно на автодороге Р-21 "Кола", подъезд к Североморску (километр 14+297 - километр 19+027), в связи с проведением взрывных работ с 10.00 до 12.00, будет закрыто движение для всех видов транспорта, - сообщили в Мурманскавтодоре.

Водителям стоит заранее спланировать свою поездку, чтобы не попасть в затруднительную ситуацию.

Напомним: десантники из Мурманской области отправятся тушить сильные пожары в Карелии. Из-за них перекрыта часть дороги "Кола".

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