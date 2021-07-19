Мурманск
Еще
Радио
Мурманск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество19 июля 2021 11:17

Дорогу на Североморск закрыли на несколько часов до 22 июля

Будут проводиться взрывные работы
Наталья ЛОБАНОВАНаталья ЛОБАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Водителям стоит заранее спланировать свою поездку.

Водителям стоит заранее спланировать свою поездку.

Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Дорогу на Североморск временно перекрыли. Проехать во флотскую столицу будет нельзя несколько часов по утрам.

- С 19 по 22 июля включительно на автодороге Р-21 "Кола", подъезд к Североморску (километр 14+297 - километр 19+027), в связи с проведением взрывных работ с 10.00 до 12.00, будет закрыто движение для всех видов транспорта, - сообщили в Мурманскавтодоре.

Водителям стоит заранее спланировать свою поездку, чтобы не попасть в затруднительную ситуацию.

Напомним: десантники из Мурманской области отправятся тушить сильные пожары в Карелии. Из-за них перекрыта часть дороги "Кола".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

202 миллиона рублей выделили Мурманской области из резервного фонда Правительства РФ. 100 миллионов уйдут на ремонт дорог (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru