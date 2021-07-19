Десантники из Мурманской области отправятся тушить сильные пожары в Карелии

Мурманские десантники отправятся на борьбу с пожарами в Карелии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Мурманской области пока нет действующих лесных пожаров, а вот соседняя Карелия в огне. В Республике пламя пожирает гектары леса, из-за задымления перекрыта часть федеральной трассы "Кола".

- Непростая ситуация в Карелии, наши отпускники через нее едут в отпуска и возвращаются. Мной принято решение о поддержке соседей и отправке туда наших десантников лесоохраны. Прошу министра Сергея Абаринова быстро всех организовать, при этом оставить необходимое количество специалистов на нашей территории, - сообщил на оперативном совещании 19 июля губернатор Андрей Чибис.

Всего с начала сезона в Мурманской области потушили 56 пожаров, горели 2 тысячи гектаров.

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