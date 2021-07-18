202 миллиона рублей выделили Мурманской области из резервного фонда Правительства РФ

57 миллионов рублей будет направлено на оплату отпусков и выплату компенсаций за неиспользованные отпуска Фото: Иван МАКЕЕВ

Мурманской области выделили 202,1 миллиона рублей из резервного фонда Правительства РФ.

100 миллионов уйдет на ремонт дорог муниципального и местного значения и их развитие. Еще 57 миллионов рублей будет направлено на оплату отпусков и выплату компенсаций за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания, медицинским и иным работникам. Речь идет о тех работниках, которые получали в 2020 году доплаты за нагрузку в связи с коронавирусом.

- 45 миллионов рублей будут направлены территориальному фонду обязательного медицинского страхования для обеспечения проведения углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию, - сообщает министерство финансов Мурманской области.

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