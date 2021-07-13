В Мурманской области на треть выросли налоговые поступления

39% в общем объеме уплаченных северянами налогов приходится на налог на доходы физических лиц. Фото: Иван МАКЕЕВ

Хорошую новость сообщили в Управлении федеральной налоговой службы по Мурманской области: налоговые поступления в консолидированный бюджет региона выросли на треть и за шесть месяцев 2021 года уже составили 46,5 миллиарда рублей. Это на 33% больше, чем за аналогичный период 2020-го.

- Налогом на прибыль организаций обеспечено 50% от общей суммы поступлений или 23 миллиарда рублей. Еще 39% в общем объеме уплаченных северянами налогов приходится на налог на доходы физических лиц – более 18 миллиардов рублей. Налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами за 6 месяцев текущего года поступило 962 миллиона рублей, что на 5% выше уровня поступлений за аналогичный период 2020 года, - сообщили в УФНС России по Мурманской области.

Также в первом полугодии 2021 года в бюджеты городов и районов Кольского края перечислено 8,6 миллиарда рублей.

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