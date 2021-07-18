Водитель маршрутки в Мурманске повредил руку водителю троллейбуса

Он ударил форточкой мне по руке. Когда увидел, что сделал - уехал с места происшествия. Автор фото: Екатерина Лопырева

Водитель троллейбуса пожаловалась в группе «Черный список Мурманск. Отзывы» на водителя маршрутки №10. 12 июля он подрезал троллейбус на остановке «Улица Ивченко» и не пустил троллейбус в карман.

Водитель троллейбуса подошла к нему на остановке «Улица Хлобыстова» узнать, что происходит, но напоролась на грубость.

- Он ударил форточкой мне по руке. Когда увидел, что сделал - уехал с места происшествия. Перебит и порезан палец, будет сходить ноготь. Работать пока не смогу, - рассказывает Екатерина Лопырева.

На мужчину уже написали заявление в полицию. Свои действия он объяснил тем, что расстроился, когда водитель троллейбуса чуть раньше не пустила его на остановку – «он понес убытки, а у него семья, дети и их надо кормить».

Очень много читателей встали на защиту девушки, кто-то даже предложил бойкотировать маршрутки. На самом деле очевидно, что водители маршруток часто недавно приехали из других стран и ведут себя, как показывает практика, не лучшим образом. Но есть другая сторона медали.

- Но теперь вспомните, что будет если маршрутки не выйдут на линию. Хотя бы часть из них. Такое уже было в городе, и напомнить вам, чем это завершилось: полные остановки народа, многие опоздали на работу и ваш хваленый муниципальный транспорт с перевозками не справился, - пишет Сергей Вологжанин.

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