Соцсети: в Мурманске проходит забастовка водителей маршруток

СЕГОДНЯ 17:56 2019-02-06T18:33:58+03:00

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- Где маршрутки, - этот вопрос задают все чаще мурманчане, которые в мороз мечтали побыстрее уехать на работу и домой, но застряли на остановках.

Число маршруток действительно резко сократилось в последние дни. На таких оживленных точках, как площадка у 35-го завода, на Крупской и Фадееве ручье, где находятся конечные остановки микроавтобусов разных направлений, непривычно пусто. Обычно здесь стоит по 3-5 маршруток, а теперь всего одна или вообще ни одной.

В соцсетях все чаще стала мелькать информация, что водители устроили забастовку.

- Информацию вчера от водителя маршрутки №18 получила. На маршрутах № 10 и 51 должны план в 9 тысяч рублей выполнить, у всех остальных в плане по 7600. До повышения у них 7100 было, - пишет в группе "Мурманск. ДТП. ЧП" Ксения Курмина.

Правда, некоторые водители все же выходят на работу, но интервал движения прилично увеличился. Правда, в администрации Мурманска информацию о бастующих маршрутчиках пока не подтвердили.

К слову, в декабре информация о "бунте на коробке" уже проходила. Но тогда отсутствие машин на линии совпало с рейдами ГИБДД по проверке безопасности пассажирских перевозок.

"Комсомолка" будет дальше разбираться в сложившейся ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU