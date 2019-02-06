Соцсети: в Мурманске проходит забастовка водителей маршруток
- Где маршрутки, - этот вопрос задают все чаще мурманчане, которые в мороз мечтали побыстрее уехать на работу и домой, но застряли на остановках.
Число маршруток действительно резко сократилось в последние дни. На таких оживленных точках, как площадка у 35-го завода, на Крупской и Фадееве ручье, где находятся конечные остановки микроавтобусов разных направлений, непривычно пусто. Обычно здесь стоит по 3-5 маршруток, а теперь всего одна или вообще ни одной.
В соцсетях все чаще стала мелькать информация, что водители устроили забастовку.
- Информацию вчера от водителя маршрутки №18 получила. На маршрутах № 10 и 51 должны план в 9 тысяч рублей выполнить, у всех остальных в плане по 7600. До повышения у них 7100 было, - пишет в группе "Мурманск. ДТП. ЧП" Ксения Курмина.
Правда, некоторые водители все же выходят на работу, но интервал движения прилично увеличился. Правда, в администрации Мурманска информацию о бастующих маршрутчиках пока не подтвердили.
К слову, в декабре информация о "бунте на коробке" уже проходила. Но тогда отсутствие машин на линии совпало с рейдами ГИБДД по проверке безопасности пассажирских перевозок.
"Комсомолка" будет дальше разбираться в сложившейся ситуации.
ИСТОЧНИК KP.RU