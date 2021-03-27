Федор Конюхов из Мурманска поедет на Северный полюс

Федор Конюхов в июле из Мурманска отправится на Северный полюс. Фото: Мария ЛЕНЦ

В июле 2019 года известный путешественник Федор Конюхов совершил путешествие на ледоколе "50 лет Победы" из Мурманска на Северный полюс вместе с сыном и женой. В этом году он хочет повторить маршрут, но уже без семьи.

11 июля на том же ледоколе Федор Конюхов отправится на Северный полюс из столицы Заполярья, правда, в этот раз ледокол уйдет обратно в Мурманск, а вот путешественник останется в царстве льда один.

- В его планах – изучение интенсивности таяния льдов и маршруты их дрейфа, а также проведение анализов на наличие пластика на Северном полюсе. Заказчики исследований - Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН и Арктический и антарктический НИИ в Санкт-Петербурге, - рассказали в Русском географическом обществе.

Потом за Федором Конюховым придет "50 лет Победы", который выйдет в новый рейс с туристами.

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