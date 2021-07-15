Под Апатитами ищут пропавшего пожилого мужчину

Фото: vk.com/murmanspas51 / Поисковый отряд «МурманСпас»

В Апатитах и окрестностях ищут пропавшего мужчину.

- 15 июля в 13:20 в ОДС Главного Управления МЧС России по Мурманской области по «Системе – 112» поступило сообщение, что в ночное время ушел в неизвестном направлении с дачного поселка, расположенного в километре от аэропорта «Хибины» пожилой мужчина и до настоящего времени его местонахождение не известно. Мобильного телефона с собой не имеет. На место выехали спасатели поисково-спасательного подразделения Мурманского арктического координационного аварийно-спасательного центра, - сообщили в МЧС региона.

Фото: vk.com/murmanspas51 / Поисковый отряд «МурманСпас»

А волонтеры собираются на поиски еще одного мужчины. Александр Донченко ушел на рыбалку на 15 километр Серебрянки 4 июля. С тех пор его местонахождение не известно. Информацию о поисках можно узнать в группе отряда "МурманСпас".

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