В Кировске после многолетних обсуждений начнут благоустраивать городской парк

Парк в Кировске ждет преображение. Фото: администрация Кировска

Городской парк в Кировске - животрепещущая тема уже много лет. И, наконец-то, она подошла к своему важному этапу: заключен контакт на благоустройство. Для этого парк из ведения СОК "Горняк" передали в Кировское УЖКХ, которое в свою очередь заключило договор с ООО "Кола-сервис" сроком с 8 июня по 30 сентября 2021 года.

Мы пообщались с участником всех процессов, которые проходили вокруг этого парка последние несколько лет, директором СОК "Горняк" Антоном Трушенко о том, к чему же пришли в конечном итоге относительно парка.

Учли все пожелания

Итоговое техническое задание учло все пожелания горожан относительно парка: как можно меньше изменений, минимальная вырубка деревьев, минимальное влияние на окружающую среду. В парке заменят бетонные плиты в центральной части на плитку, поставят новые бордюры, проведут санитарную очистку зеленой зоны и сделают понятную и удобную навигацию для всех посетителей. Но от чего-то пришлось отказаться.

- Колеса обозрения все-таки не будет. Рядом есть удобный гондольный подъемник, который выполняет ту же функцию, - рассказал редакции "КП-Мурманск" Антон Трушенко. - Не будет и аттракционов: с учетом времени их работы в году, обслуживания и содержания это оказалось экономически невыгодно. Зато появится смотровая площадка с видом на детский подъемник эскалаторного типа.

Спортсмены и дети

В парке появятся модульные помещения под кафе, продажу сувениров и даже теплое место для смотрителя парка. Раньше его рабочее место было в СОК "Горняк", и в парк он выходил время от времени, теперь же он будет на месте постоянно. Специально для спортсменов, которые тренируются в парке, установят теплую раздевалку, и, наконец-то, появится туалет.

- По проекту это будет утепленный санитарный модуль, где не только можно будет воспользоваться туалетом, но и перепеленать ребенка - в парк ведь приходит много мам с маленькими детьми, - рассказывает Антон Трушенко.

В парке появится наполнение спортивных площадок, оборудуют универсальную площадку для активных видов спорта, организуют новые детские площадки.

- Детские площадки будут отличаться от дворовых комплексов, - рассказывает все задумки Антон Трушенко. - Это будут большие современные интересные комплексы.

Собаки против лыжников

Эта извечная проблема парка теперь должна быть решена окончательно, уверен Антон Трушенко, ведь на территории парка теперь будут присутствовать постоянные работники, которые будут следить не только за бродячими собаками, но и за тем, чтобы хозяева выгуливали своих питомцев только на поводке. Тем не менее в парке планируют площадку для выгула и тренировки четвероногих друзей. Еще оборудуют эко-тропу, скейтплощадку, зону воркаута, площадку для роллеров, хоккея и коньков.

Стоимость работ оценивается почти в 59 миллионов рублей

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