"Папа, наверняка, устал и решил переждать": дочь пропавшего рыбака в Кольского районе просит помочь с поисками

Мужчина пропал 10 дней назад. Фото: vk.com/la_murmansk

5 июля заблудился в лесу в Кольском районе рыбак Александр Донченко. Напомним: 63-летний мужчина отправился удить рыбу и пропал в районе 15-го километра по дороге на Серебрянскую ГЭС. Вот уже как 10 дней не известно, где он находится.

Дочь северянина просит других рыбаков помочь с поисками.

- Есть ли среди подписчиков рыбаки? Возможно, вы знаете домики на озерах для рыбаков. Большая вероятность, что папа устал и решил переждать там, подождать пока его найдут. Очень прошу съездить и проверить домики. Может, какие-то вещи там остались. Помогите, пожалуйста, - написала Ксения Донченко в паблике "Мурманск ДТП ЧП".

Тех, кто может оказать помощь, просят связаться с родными пропавшего мужчины по телефону: 8921-281-67-38.

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