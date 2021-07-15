Дом в Апатитах украсили огромным изображением советской почтовой марки

Муралом занимался художник Иван Найнти. Фото: vk.com/okdmapatity

14 июля художник Иван Найнти закончил украшать торец дома №51 на улице Дзержинского в Апатитах. На стене пятиэтажки он изобразил советскую почтовую марку «Хибинские горы» 1959 года, а ниже - двух молодых геологов, паттерн на тему волн и озеро Имандра с рыбаками. Настоящая атмосфера Севера!

- Мурал - очередной подарок Апатитам от нашего земляка, телеведущего Андрея Малахова и основанного им Центра современного искусства, - сообщили в отделе по культуре и делам молодежи Апатитов.

Первый мурал в городе появился на доме № 2 по улице Воинов-Интернационалистов в 2019 году, далее картами экспедиций и цитатами из книг Александра Ферсмана «Путешествия за камнем» и «Занимательная геохимия» украсили центральную библиотеку.

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