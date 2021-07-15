В Мурманской области продолжают расти цены на морковь

Некоторые овощи, наоборот, подешевели. Фото: Евгения ГУСЕВА

Морковка рекордно растет в цене по всей России. В среднем, ее стоимость на прилавках мурманских магазинов составляет около 100 рублей за килограмм. Мониторинг цен Мурманскстата показал, что за минувшую неделю морковь подорожала в Заполярье на 8,2%. Напомним: ранее ее стоимость увеличилась еще на 10%.

- С 6 по 12 июля также зафиксировано увеличение цен на пищевую поваренную соль (на 3%), охлажденные и мороженые куры (на 1,5%), неразделанную мороженую рыбу, свинину, кроме бескостного мяса (на 0,9%), гречневую крупу (на 0,7%), - говорится в исследовании.

Подешевели картофель (на 10,9%), репчатый лук (на 2,2%), яблоки (на 0,8%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

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