В Мурманской области сильно подорожали картофель и морковь

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сложно было не заметить, как за последнее время выросли в цене овощи. Об этом нам говорит и статистика. Так, мониторинг специалистов Мурманскстата, проводимый в Мурманске, Апатитах и Североморске, показал, что за минувшую неделю больше всего подорожал картофель (на 23%) и морковь (на 10,3%).

- С 29 июня по 5 июля также отмечено увеличение цен на яблоки (на 3%), сахар-песок (на 1,9%), пищевую поваренную соль (на 1,3%), свежую белокочанную капусту (на 1,1%), - говорится в исследовании.

Тем временем подешевели куриные яйца (на 2,8%), репчатый лук (на 2,3%) и говядина (на 1%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним: ранее "КП-Мурманск" писала о том, почему овощи в регионе так сильно подорожали.

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