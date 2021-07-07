Огород с выращенной картошкой во дворе Мурманска оказался фейком

Урожай удался в другом регионе. Фото: vk.com/murmanskgroup

В Мурманской области жара стоит похлеще, чем на юге. К примеру, в том же Париже на 10 градусов холоднее, чем у нас. Все настолько зажарились под солнышком, что даже не удивляются новости о том, что во дворе прямо под окнами многоэтажки в Мурманске растет картошка. Якобы кто-то устроил около дома огород, чтобы не платить за дорогие овощи в магазине.

Пост о картофельных "полях" в городской среде появился в паблике "Мурманск". В комментариях даже спрашивали, что за сорт такой посадили северяне. Однако картошка все же у нас не выросла - новость оказалась фейком.

- Это был шарж из фотографий на злободневную тему. Снимок огорода в палисаднике я увидел на уфимском сайте. А модераторы паблика добавили текст от себя. Я их потом попросил новость поменять, но что-то не вышло, - объяснил "КП-Мурманск" северянин Николай Николаев.

Возможно, скоро такие урожаи будут и не фейками, если жара не соберется уйти в другие края.

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