Стали известны последние новости о кошках из квартиры в Коле

Кошкам из квартиры в Коле нужны передержки. Фото: vk.com/murmandogs

В конце июня в Коле пришлось проводить спецоперацию, чтобы спасти кошек из запертой квартиры. Напомним: их хозяйка умерла, труп нашли только через несколько дней. Все это время животные находились без еды и воды. Когда квартиру вскрыли, вопрос, что делать с кошками, решили странно - их посадили в мешок и увезли в лес. Кто это сделал, сейчас устанавливает полиция.

Пять мурлык удалось спасти в первые дни. Их обследовал ветеринар, и оказалось, что все не так плохо.

- На данный момент в лечении нуждается только кот Вася, у него проблемы с ЖКТ, а также у него старый абсцес на морде, который уже начал рубцеваться. Рою срочно нужна домашняя передержка, он до сих пор у нас не помыт, и в этой связи не можем начать лечить уши от ушного клеща. У всех кошек прекрасные анализы, что даже удивило врача, зная их историю. Немного повышенный гемоглобин, это, возможно, от недостатка питья. Также врач отметила тот факт, что хозяйка могла хорошо кормить своих котов, и поэтому они сейчас так хорошо выглядят, изначально были при нормальном запасе жирка, они не умерли и не особо пострадали, - рассказали в фонде "Ищу Человека".

Также зооволонтеры сообщили, что нашли еще шестого кота - он все это время жил в подвале дома. Жильцы его подкармливали, хотя он очень пугливый.

Сейчас для всех животных ищут передержки. Волонтеры обещают помочь со многими вопросами, например, кормом и стерилизацией.

Еще один кот до сих пор живет в подвале. Фото: vk.com/murmandogs

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