«Сначала были заперты с трупом, а потом их увезли на смерть»: В Коле спасали кошек, хозяйка которых умерла

Ветеринары осмотрели мурлыки и пришли к выводу, что их можно спасти. Фото: vk.com/murmandogs

- Запах из квартиры шел всегда, но в последние дни стал усиливаться, поэтому мы не вытерпели и вызвали полицию, - рассказывают жильцы дома № 5 на улице Победы в Коле.

Тревога была нелишней: когда 27 июня квартиру вскрыли, внутри нашли труп 82-летней женщины. Жила она одиноко, родственники к ней не ходили, поэтому когда пенсионерка умерла, ее никто не хватился – труп несколько дней лежал на диване, в жару. Его вынесли, но проблемы, как оказалось, только начались.

Стена непонимания

После всего случившегося в подъезде остался жуткий запах, ведь квартиру опечатали без санобработки. Также внутри оказались запертыми несколько кошек: бабушка все время подбирала их на улице и забирала себе, хотя толком о них заботиться не могла.

- Мы готовы сами вымыть квартиру, ведь мы дышим трупными парами. Можем с другими соседями скинуться в пределах разумного на корм кошкам. Но никто не хочет открывать квартиру, так как она приватизирована и могут объявиться родственники. Однако их мы никогда не видели, бабушка жила одна, – рассказала «КП»-Мурманск» на следующий день после обнаружения трупа соседка умершей Ирина Каграманова.

Жильцы дома № 5 звонили в администрацию Колы, в управляющую компанию, но везде натыкались на бюрократию: квартира не муниципальная, ничего сделать нельзя. В таких случаях губернатор Мурманской области обычно говорит, что правила правилами, но надо поступать по-человечески. Как только к освещению истории подключились СМИ, а коляне пошли с жалобами дальше городского уровня, чиновники зашевелились.

- Позвонили из администрации Колы, сказали, что придут и сделают дезинфекцию. Также меня попросили пристроить животных по моим знакомым. Но кто заберет кошек, которые ели труп? – искренне не понимает Ирина.

К слову, в администрации Колы призвали жильцов дома и СМИ не распространять непроверенную информацию и опубликовали официальный ответ: «Вскрытие жилого помещения было проведено специалистами управляющей компании в присутствии сотрудников полиции 28 июня. Тело умершей было вывезено и будет погребено в ближайшее время. Животные, находившиеся в квартире, были переданы неравнодушным гражданам. Достигнута договоренность о проведении специализированной организацией дезинфекции и дератизации помещения 29 июня. Одновременно информируем, что сотрудники органа местного самоуправления не проявляли бездействия в решении возникших вопросов, не делали заявлений, подразумевающих жестокое обращение с животными, не предлагали гражданам оплатить услуги содержания кошек».

А в ЖЭУ, отвечающем за дом, и вовсе 29 июня сообщили, что квартиру уже обработали, хотя на тот момент она еще была опечатана. Кошек, по словам «управляшки», выпустили на улицу, хотя на деле все было гораздо страшнее.

Отгоняли псов гудками

Во вторник приехал мужчина, который сказал, что ему заплатили тысячу рублей, чтобы решить проблему с кошками. Квартиру открыли, и мурлык стали ловить в мешок. Видимо, чувство брезгливости и страха перед животными помешало мужчине справиться с задачей в одиночку, и на помощь пришел Константин, один из соседей.

- Полтора часа вылавливали этих кошек, они от нас убегали. Их посадили в мешок и куда-то увезли. Животные очень худые, одичалые, - говорит Константин.

Зооволонтеров это очень встревожило, и оказалось, что интуиция их не подвела. До вечера они пытались узнать, куда увезли кошек. И если бы не случай, участь четвероногих была бы печальной. Нашли их в лесополосе рядом с дорогой на Кильдинстрой случайные прохожие.

- Вовремя приехали - к животным уже подбирались собаки. Две кошки сидели у мешка, мокрющие и очень истощенные. Мы заметили, что второй мешок шевелится - внутри нашли кошку и мертвого котенка. Судьба еще двух неизвестна - мы видели, как собаки кого-то погнали в лес, - рассказала «КП»-Мурманск» Алена Прохорова.

Трех спасенных мурлык забрала себе северянка Дарья Копусь, у которой был вольер. Потом привезли еще кошку, которую забрал себе на время грузчик, вытаскивавший зловонный диван из квартиры. Остальных кошек еще надо было найти.

Трех кошек и кота спасли в первый день, когда их увезли в неизвестном направлении. Фото: vk.com/murmandogs

Больные и голодные

Волонтеры смогли отвезли спасенных мурлык к ветеринарам, которые сообщили, что им не больше 3-4 лет. Сильное истощение, стресс, больные уши и глаза, паразиты - вот список проблем, которые теперь надо решить.

- Две из четырех (кошка от грузчика и кот) стрессуют больше всего, но при этом не агрессивны. Вечером пережили помывку, но мы не знаем, поможет ли она избавить их от жуткого запаха, возможно, придется обратиться за помощью к грумеру. Главная задача - наладить питание и стул, а также посетить врача для дальнейшего лечения и восстановления, - рассказали в фонде «Ищу Человека».

Также удалось поймать на окраине Колы пятую кошку, которая тоже была в ужасе от происходящего, но еду от людей приняла с благодарностью и мурлыканьем.

Сейчас жильцы дома № 5 выдохнули с облегчением: в квартире бабушки все-таки провели обработку, запах стал меньше, да и ЖЭУ намыло подъезд до блеска.

- Также нашелся племянник нашей соседки. Он прилетел из Севастополя, будет оформлять квартиру в наследство и, надеемся, займется порядком в ней, - говорит Ирина Каграманова.

А вот у зооволонтеров хлопот много: они пытаются найти ответственного за то, что кошки чуть не погибли мучительной смертью. Узнать новости о мурлыках, а также о том, как им помочь, можно в группе «Ищу Человека».

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