В Мурманске мужчина с ножом напал на продавщицу в продуктовом магазине

Прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении мужчины по части 2 статьи 162 УК РФ. Фото: Антон ЗАБИРОВ

11 ноября 2020 года сорокалетний мурманчанин приставил год к животу продавщицы в продуктовом магазине на улице Подстаницкого. Он потребовал открыть кассу и отдать ему все деньги.

- Однако потерпевшая отвлекла внимание нападавшего, оттолкнула его и выбежала из помещения магазина, после чего, нападавший с места преступления скрылся, но был установлен и задержан сотрудниками правоохранительных органов, - сообщила прокуратура Ленинского округа в обвинительном заключении.

Прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении мужчины по части 2 статьи 162 УК РФ - разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия. Максимальный срок наказания по этой статье до 10 лет лишения свободы. Дело передано в Ленинский районный суд.

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