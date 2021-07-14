В Североморске оскорбленный мужчина камнем ударил чужую машину

Злоумышленника 1988 года рождения задержали полицейские. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился житель Североморска с жалобой на инцидент с его машиной. С его слов, он подвозил своего друга на машине. Во дворе дома на улице Колышкина у друга возник конфликт с соседом, после чего последний схватил камень и несколько раз ударил машину. Мужчина был уверен, что машина принадлежит его обидчику, поэтому не поскупился приложить силу. На все это смотрел водитель машины, который ни с кем не ссорился, а оказался пострадавшим.

- В итоге у машины повреждены крышка багажника и заднее стекло. По словам северянина, материальный ущерб составил около 80 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Злоумышленника 1988 года рождения задержали полицейские. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ - умышленное уничтожение или повреждение имущества. Ему назначена подписка о невыезде, максимальный срок наказания до 2 лет лишения свободы.

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