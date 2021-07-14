В реке Коле плавает больной лосось

Специалисты уже отправили пробы биоматериала зараженной рыбы в ведущие научные учреждения и лаборатории России. Фото: Олег ФИЛОНОК

В Мурманской области болеет дикая семга, что уже не первый год вызывает гибель рыбы. Эту проблему губернатор Андрей Чибис обсудил с врио руководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному надзору региона Константином Суворовым.

- Тема является, безусловно, важной и острой. Необходимо понимать потенциальные риски, связанные с болезнью рыбы в наших водоемах, и то, как можно минимизировать последствия, чтобы не повторилась история, которая была несколько лет назад. Требуются четкий и внимательный мониторинг и оценка, – отметил Андрей Владимирович.

По словам Константина Суворова, сейчас хворает дикий лосось в реке Кола. Специалисты уже отправили пробы биоматериала зараженной рыбы в ведущие научные учреждения и лаборатории России. Там проведут ряд исследований и диагностику заразных болезней лососевых пород, выращиваемых в рыбоводных предприятиях Мурманской области. Возможно, проблему решат.

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