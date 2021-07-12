В Оленегорске полиция изъяла у браконьеров 7,5 тысячи экземпляров корюшки

У мужчин конфисковали помимо добытой рыбы моторную лодку и рыболовецкие снасти и возбудили уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ. Фото: Пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Два жителя Оленегорска 1987 и 1969 годов рождения попались на браконьерстве. С помощью моторной лодки и ставной сети они выловили, по подсчетам полиции, 7,5 тысячи рыбин. В рублевом эквиваленте ущерб водным биологическим ресурсам составил 755,5 тысячи рублей.

- Полицейским подозреваемые в браконьерстве пояснили, что знали об уголовной ответственности за выловленную незаконным способом рыбу, однако надеялись избежать наказания, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Усугубляет ситуацию то, что браконьеров было двое, поэтому они попадают под ужесточение статьи - предварительный сговор с максимальным наказанием до 5 лет лишения свободы. Фото: Пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

У мужчин конфисковали помимо добытой рыбы моторную лодку и рыболовецкие снасти и возбудили уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ. Усугубляет ситуацию то, что браконьеров было двое, поэтому они попадают под ужесточение статьи - предварительный сговор с максимальным наказанием до 5 лет лишения свободы.

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