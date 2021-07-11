Число рек с больным диким лососем в Мурманской области увеличилось

Уже шесть лет семга болеет в реках Мурманской области. Фото: комитет по ветеринарии Мурманской области

В 2015 году в Мурманской области начала болеть дикая семга. В реке Кола стали десятками вылавливать рыб с признаками сапролегниоза (эта болезнь не опасна для человека, но есть такой лосось уже нельзя).

За шесть лет победить болезнь не удалось. Более того, география рек, в которых стали находить дикую семгу с признаками ульцеративного дермального некроза (UDN).

- Заболевание фиксируется в реках Кола и Тулома Мурманской области с 2015 года, с 2019 года в реке Умба. Поступает информация о расширении географии выявления UDN в реках Варзуга, Кереть в Карелии и Коми, - рассказали в комитете по ветеринарии Мурманской области. - В соответствии с официально опубликованными литературными источниками этиология заболевания до настоящего времени достоверно не установлена, но большинство исследователей считают ее вирусной. Кроме того, болезнь UDN не включена в перечни болезней животных, подлежащих обязательному информированию, в том числе Международного эпизоотического бюро, а также отсутствуют нормативные акты, регламентирующие меры профилактики и борьбы с заболеванием.

В начале июля во время мониторинга на Коле были выявлены рыбы с локальными покраснениям кожи.

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