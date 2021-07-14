В Мурманской области за сутки коронавирусом заразились 260 человек

Всего в Заполярье подхватили опасную инфекцию 57 513 жителей региона. Фото: Михаил ПАТЛИС

Число заболевших ковидом в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона от 14 июля 2021 года, за последние сутки 260 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с марта 2020 года в Заполярье подхватили опасную инфекцию 57 513 жителей региона. Больше всего зараженных в Мурманске (+129 за сутки, всего 28 800), следом идет Североморск (+19, всего 5209). Тройку замыкает Кандалакшский район (+23, всего 3876).

Выздоровели 50 006 пациентов, 6091 человек находится на лечении с COVID-19. 8 летальных исходов было зафиксировано за минувший день.

Напомним: в Мурманской области вводится обязательная вакцинация от коронавируса.

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