Снято в Заполярье: Фильм о саами завоевал «серебро» на межрегиональном фестивале

Съемочная группа общалась с оленеводами, саамскими литераторами и краеведами. Фото: Министерство культуры Мурманской области.

Мурманская область вдохновляет и манит к себе не только режиссеров, снимающих художественное кино, но и авторов документальных фильмов. У нас проходили съемки этнографической картины о саами, которая завоевала второе место на межрегиональном фестивале-конкурсе визуального творчества «От чистого истока».

В этом году на него заявились 96 фильмов, конкурсный отбор прошли 42 работы, посвященные традиционной культуре, этнографии и истории народов России. По решению жюри проект Финно-угорского культурного центра России (Сыктывкар) «Саамы. Дети Белого оленя» удостоили второго места в номинации «Лучший документальный фильм». Режиссером картины стал Олег Митюшев. К слову, первое место в этой номинации отдали фильму «Культурье» из Владивостока. - Фильм «Саамы. Дети Белого оленя» – это творческий очерк о том, чем сегодня живут саамы Кольского полуострова: какие учреждения культуры и общественные организации занимаются сохранением их этнокультурного наследия, как проходят традиционные саамские игры, какие виды рукоделия популярны на сегодняшний день и как в наше время развивается оленеводческая отрасль. Съемки проходили в Мурманске и Ловозерском районе, - сообщили в министерстве культуры Мурманской области.

В фильм вошли фрагменты экскурсий в областную научную библиотеку, краеведческий музей, Центр коренных малочисленных народов Севера и межнационального сотрудничества, Ловозерский районный национальный культурный центр, Музей саамской литературы и письменности имени О. Вороновой и библиотеку поселка Ревда. Съемочная группа общалась с оленеводами – членами родовых общин, известными саамскими литераторами и краеведами. Все они помнят легенду о Белом олене, прародителе саамов. Тема этого таинственного оленя проходит красной нитью через весь фильм.

Просмотр кинокартины позволит не только насладиться чудесными видами Заполярья, но и узнать много нового о саами: например, откуда они пришли в Лапландию, чем отличаются саами Кольского полуострова от скандинавских, как выглядят их жилища, традиционные костюмы и т.д. А еще вы узнаете, что ни в коем случае нельзя спрашивать у этого коренного народа об оленях.

Посмотреть документальный фильм можно на канале «ФИННОУГРОвидение» на YouTube.

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