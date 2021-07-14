Ради заболевшего дикого коня в Кузомень приехали ветеринары

Для Марса искали ветеринаров (что оказалось непросто, учитывая отдаленность населенного пункта и что табун дикий). Фото: Скриншот видео

С апреля в селе Кузомени болеет один из диких жеребцов Марс. Семья Чуниных, которая заботится о лошадях, не на шутку переживала за него, и когда к лету ситуация не улучшилась - решила действовать решительно.

Для Марса искали ветеринаров (что оказалось непросто, учитывая отдаленность населенного пункта и что табун дикий). А когда их нашли, встал вопрос, как довезти специалистов и где приобрести нужные медикаменты. Хорошо, что мир не без добрых людей - на призыв северян откликнулись.

- Ветеринары вместе с зооволонтерами провели расчистку копыт. Также была выполнена терапия для снятия воспаления с пораженной конечности. С целью контроля эпизоотической ситуации у лошади отобраны пробы крови для проведения лабораторных исследований. Все манипуляции выполнялись после введения животного в состояние медикаментозного сна. Седация проводилась путем использования духового метательного шприца. Наркоз жеребец перенес хорошо. На полное заживление полученной им травмы конечности может уйти до 6 месяцев, - сообщили в веткомитете.

Ветеринары вместе с зооволонтерами провели расчистку копыт. Фото: Скриншот видео

Если бы не своевременная помощь, то другие жеребцы могли бы его забить. Хотя представитель туриндустрии Татьяна Рубанова поделилась и другими опасениями.

- Местное население категорически против такого соседства и обижает коников. Лично видела, как мужчина бил палкой. Агрессия была и в нашу сторону. Дети не отстают от взрослых, а это ужасает еще больше, - написала она в своей группе.

Но все же есть те, кому небезразлична судьба коней и кто готов помогать.

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