Из торгового центра Plazma в Мурманске эвакуировали людей

На место происшествия стянуты спецслужбы. Фото: vk.com/murmanskgroup

В Мурманске спецслужбам вновь поступило сообщение об угрозе взрыва. Этот факт "КП-Мурманск" подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области. Людей эвакуировали из торгового центра Plazma.

- Подъезды на Рогозерскую перекрыты. На месте работают спецслужбы, - отметили в паблике "Мурманск".

Напомним: последний раз в Мурманске была угроза взрыва в доме на улице Зои Космодемьянской - людей эвакуировали в начале июня. Будем надеяться, что сейчас опасения также не подтвердятся.

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