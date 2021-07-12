В Мурманской области с начала июня произошло 62 лесных пожара

По словам главы региона, ситуация находится под контролем. Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании в правительстве региона затронул тему лесных пожаров, коих с начала лета в Заполярье случилось немало. Большую роль тут, конечно, сыграла жаркая погода.

- Хочу поблагодарить десантников из авиалесоохраны, которые все последние дни, не прекращая, тушили лесные пожары по области. С начала июня у нас произошло 62 лесных пожара, - отметил Андрей Владимирович.

По словам главы региона, ситуация находится под контролем. Однако всех жителей и гостей Заполярья просят быть внимательнее при посещении лесов, не разводить костры в жаркую погоду.

Несмотря на то, что аномальная жара прошла, в Мурманской области все еще сохраняется V региональный класс пожарной опасности.

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