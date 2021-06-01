В Мурманске из жилого дома на Зои Космодемьянской эвакуируют людей

Спецслужбы днем 1 июня были стянуты к дому №33 на улице Зои Космодемьянской. Фото: vk.com/murmansk_dtp
Днем 1 июня спецслужбы были стянуты к дому №33 на улице Зои Космодемьянской в Мурманске.
По предварительным данным, из девятиэтажки эвакуировали 20 взрослых и четырех детей. Причиной стала угроза взрыва.
Пока северяне переживают, не газ ли это (местные жители сообщили, что в соседнем дворе идут работы на газопроводе), жильцы дома предположили другое.
- Одна из квартир сдается, жильцы часто злоупотребляют. По видимому, позвонили, что взрывное. Нам не объясняют. Я живу с ними на одной площадке, - сообщила в группе "Мурманск ДТП ЧП" Наталья Юзбашиева.
В МЧС по Мурманской области официальный комментарий по ситуации пока не предоставили.
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