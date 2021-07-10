По дороге на Гаджиево бегают лоси

Лоси частенько любят выбегать на трассы в Мурманской области.

Перебегающих дорогу лосей заметил водитель из Мурманска Александр Мезенцев. Рогатые повстречались ему около 2 часов ночи у поворота на Гаджиево. Фотографиями животных он поделился в паблике "Мурманск".

К слову, лоси частенько любят выбегать на трассы в Мурманской области, причем в самый неподходящий момент, что приводит к авариям. Так, в июне под Кандалакшей произошло ДТП с лосем. Водитель выжил, а вот животное нет.

Автолюбителям стоит быть предельно внимательными. Штраф за сбитого лося - 80 тысяч рублей.

Напомним: под Североморском медведь загрыз еще одну бродячую собаку. Происшествие попало на камеры видеонаблюдения.

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