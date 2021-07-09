Погода в Мурманской области на 10, 11 июля 2021 года: до +27 градусов, дожди

Погода все еще сохраняется теплой. Фото: Олег ФИЛОНОК

Аномальная жара пропала, в Мурманской области пошли дожди, а местами даже и град. К счастью, погода все еще сохраняется теплой.

- 10 июля Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле: днем воздух прогреется до +22+27 градусов, во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди. 11-12 июля погоду Мурманской области будет определять циклон, смещающийся с Западной Европы в северном направлении. Ожидаются дожди, наиболее интенсивные ночью 12 июля. Преобладающая температура воздуха днем +18+23, на севере области +13+18, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Также в регионе сохраняется V региональный класс пожарной опасности в районе Мурманска, в Ловозерском районе, на севере Кольского района, в Апатитах и Кировске, Полярных Зорях, на юго-западе Кандалакшского района.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стоит ли ждать продолжения аномальной жары в Мурманской области. Начальник мурманского гидрометцентра прокомментировала информацию о климатических аномалиях до 11 июля (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru