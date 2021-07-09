Над Мурманском сняли на видео молнию, а в Верхнетуломском прошел град

Грозы сбили жару в Мурманской области. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В начале этой недели в Мурманской области стояла аномальная жара, ставшая испытанием для северян. Но пришедшие в регион грозы стали сбивать температуру. Поворотным днем стало 8 июля, когда Заполярье освежил ливень.

Над Мурманском сняли молнии. Пусть не такие эффектные, как 6 июля, но тоже впечатляющие. А вот где гроза разгулялась, так это в Верхнетуломском.

- Там и грозоотметок было в разы больше и ливень мощнее с градом, - сообщает паблик "Погода в Мурманске", отмечая, что на подходе к Мурманску гроза сдала обороты.

На выходных, как сообщила "КП"-Мурманск" главный синоптик региона, жары уже не будет.

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