На Дворцовом мосту в Санкт-Петербурге появилось северное сияние

На дорожном полотне Дворцового моста появилось северное сияние. Фото: Юлия Иванова

В редакцию "КП-Мурманск" пришло письмо от мурманчанки Юлии Ивановой, которая проводит свое лето в Санкт-Петербурге. Она попала на ночную разводку мостов и сделала забавную фотографию. На дорожном полотне Дворцового моста появилось северное сияние.

- На самом деле, там шла реклама спонсоров Евро-2020. Но тот момент, когда она начиналась, оказался очень похожим на северное сияние. Я обратила на это внимание и подкараулила его. Получилось забавно, - рассказала Юлия редакции.- А, вообще, это хорошая идея - вместо рекламы транслировать там красоты России. Ведь когда-то на Троицком мосту показывали даже Миядзаки. Может вернется.

Напомним: с 7 июня в Мурманской области работает цифровой туристический гид. Через него туристы смогут оплачивать экскурсии и узнавать про северное сияние.

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