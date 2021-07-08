В Мурманской области собирают урожай земляники и цветет северная орхидея

Жители Умбы, которым за эти дни досталась главная порция жары, собирают урожай земляники. Фото: Елена Ястребова / vk.com/djafa1900

Мурманская область в июле порой оказывалась жарче, чем юг. Так, к вечеру 5 июля Никель оказался на втором месте самых теплых городов России (+29,3), уступив только Харабали в Астраханской области, где было +32,6.

В лесах Мурманской области очень сухо, поэтому введен самый высокий класс пожароопасности. Но зато все цветет и пахнет.

Так, жители Умбы, которым за эти дни досталась главная порция жары, собирают урожай земляники.

- В этом году из-за жаркой погоды она поспела чуть раньше. Ягодка очень вкусная и сладкая, - рассказала на своей странице в «ВКонтакте» Елена Ястребова.

А еще на Кольском полуострове зацвела северная орхидея - так называют пальчатокоренник. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

А еще на Кольском полуострове зацвела северная орхидея - так называют пальчатокоренник. Он относится к семейству орхидных. В Мурманской области встречается пальчатокоренник фукса - это растение занесено в региональную Красную книгу со статусом «Объекты животного и растительного мира, имеющие неопределенный статус, по которым нет достаточных данных».

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