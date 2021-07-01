В Мурманской области ожидается высокий класс пожарной опасности

Теплая погода дарит не только плюсы, но и минусы. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Мурманской области сейчас стоит теплая погода. Но и в ней есть минусы. Так, по данным мурманского гидрометцентра, 1-2 июля в регионе ожидается IV региональный класс пожарной опасности.

В частности, риск пожаров увеличен в районе Мурманска, Мончегорска, Апатитов, на юге Кольского, Печенгского, Кандалакшского районов, на западе Ловозерского района.

- Главное управление МЧС России по Мурманской области рекомендует воздержаться от посещения лесов и разведения там огня. При обнаружении лесного пожара или задымления в лесу обеспечить собственную безопасность и незамедлительно сообщить о случившемся по единому телефону экстренных служб 112, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Мурманской области .

Туристическим группам и отдельным туристам информировать о своем маршруте по телефону: 8 (8152) 45-14-75.

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