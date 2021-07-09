В Североморске в отношении пьяного водителя грузовика возбудили уголовное дело

Мужчину остановили сотрудники ДПС в районе улицы Фулика. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Североморске водитель грузовика попал под уголовное дело по статье 264.1 УК РФ за то, что повторно сел за руль пьяным. Мужчину остановили сотрудники ДПС в районе улицы Фулика.

- Результаты освидетельствования мужчины на состояние опьянения показали, что тот находится в состоянии алкогольного опьянения, в связи с чем сотрудники полиции отстранили его от управления грузовым фургоном, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Учитывая, что ранее североморец уже привлекался к административной ответственности по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ за управление машиной в состоянии опьянения, в отношении него возбудили уголовное дело.

Напомним: автовладелицу, на чьей машине проехались по пляжу в Ура-Губе, ждет штраф. Как пояснили в минприроды, по водоохранной зоне передвигаться на транспорте запрещено.

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