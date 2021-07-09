В Мурманске машина выехала на проезжую часть без водителя

Машина не успела далеко укатиться. фото: vk.com/murmanskgroup

В Мурманске ездил по центральным дорогам автомобиль без водителя. Нет, это была не Tesla с автоматическим управлением или магия вне Хогвартса. Просто кто-то забыл поставить свою машину на ручник. К счастью, она не успела далеко уехать.

- На улице Карла Маркса на проезжую часть выкатился автомобиль. Повезло, что аварию он устроить не успел, - рассказали об инциденте в паблике "Мурманск".

Будем надеяться, что в следующий раз водитель не допустит подобных ошибок.

К слову, подобный случай был в Мурманске зимой, только с маршруткой. Та уехала без водителя и врезалась в две припаркованные машины.

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