Автовладелицу, на чьей машине проехались по пляжу в Ура-Губе, ждет штраф

В отношении виновника составили протокол об административном нарушении.

На этой неделе по пабликам Мурманской области разлетелось видео, как водитель "УАЗа" едет прямо по пляжу в Ура-Губе, а кругом - отдыхающие, возмущенные таким поступком.

Как пояснил мужчина, выехать оттуда по-другому было никак - слишком много машин. Инцидентом заинтересовались в минприроды Мурманской области. Так, в отношении виновника составили протокол об административном нарушении.

- К административной ответственности будет привлечена владелица автомобиля. Ей и мужчине, который в тот день были за рулем, разъяснили, что перемещение по водоохранной зоне запрещено, - рассказала "КП-Мурманск" начальник отдела государственного экологического надзора министерства природы региона Елена Мазур.

Теперь женщине грозит штраф от 3 до 4 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему нельзя купаться в Мурманской области. Комментарии специалистов, почему нельзя купаться в реках и озерах Мурманской области (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru