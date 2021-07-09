Губернатор Андрей Чибис ответил на вопрос о сроке сноса "деревяшек" в Мурманске

По словам главы региона, жилищное строительство сейчас стоит в приоритете. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На "Прямой линии" в социальных сетях губернатору Мурманской области задали вопрос о том, когда же Мурманск наконец избавят от ветхих "деревяшек". Напомним: все старые деревянные дома обещали снести к 100-летию города. Однако чуда не произошло.

- Я слышал о планах сноса этих домов к юбилею Мурманска. У людей, которые живут в том же Больничном городке, даже есть на руках сертификаты о переселении к 2016 году. Я считаю, что нужно делать, раз уж взяли на себя обязательства. Это очень тяжелый проект, но мы приступили к его практической реализации. План такой, что год за годом больничный микрорайон будет обновляться, старые дома будут сноситься, - отметил Андрей Чибис.

По словам главы региона, жилищное строительство сейчас стоит в приоритете.

А пока проблема не решилась, аварийные "деревяшки" продолжают из раза в раз гореть. Как, например, дом на улице Капустина.

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