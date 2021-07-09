В Мурманске в четвертый раз горел деревянный дом №4 на улице Капустина

Этот дом горит уже не первый раз. Фото: vk.com/murmanskgroup

Вечером 8 июля в Мурманске в очередной раз загорелся деревянный дом №4 на улице Капустина. Нежилое здание уже полыхало в июне этого года, в феврале и даже в прошлом году. И вот опять.

- Открытое горение ликвидировали в 18.28. На месте происшествия работали 20 человек. Причина возгорания устанавливается, пострадавших нет, - уточнили "КП-Мурманск" в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

В соцсетях северяне возмущаются подобным пожарам и просят снести наконец ветхие "деревяшки".

Напомним: после смертельных пожаров в аварийном доме на улице Калинина в Мурманске возбудили уголовное дело. В огне погибли трое бездомных и пострадали дети.

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