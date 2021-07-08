В Кольском районе пожар уничтожает лес

В Кольском районе сейчас горит лес. Фото: Скриншот видео.

Мурманская область находится во власти жары, уже не первый день в регионе установлен максимальный уровень пожарной опасности. Северянам ограничили вход в леса и запретили разводить огонь. И не зря.

В Кольском районе сейчас горит лес. Видео с воздуха появилось в Telegram-канале "Бортмеханик". Локация пожара пока не сообщается, с огнем борются специалисты авиалесоохраны.

Напомним: 7 июля горел лес в восьми километрах от Териберки, с пожаром удалось справиться в этот же день.

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