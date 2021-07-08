Новый терминал построят в аэропорту "Мурманск" в 2023 году

Аэропорт "Мурманск" получит к 2023 году новый терминал. Фото: Олег ФИЛОНОК

Аэропорту "Мурманск" давно пора расширяться, и о его реконструкции говорят много лет. Напомним: в прошлом году сообщалось, что к 2022 году у заполярной воздушной гавани появится новый терминал, и она сможет принимать больше самолеты. И планы осуществлят, но с другими сроками.

- Подписали с "Новапорт Холдинг" соглашение о строительстве нового современного терминала с комфортным залом ожидания и телетрапами. Реализуем проект уже в 2023 году, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Пропускная способность аэропорта вырастет до 600 человек в час. Напомним: неоднократно по разным причинам в воздушной гавани образовывали очереди.

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