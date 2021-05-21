Прокуратура проверит очереди в аэропорту "Мурманск"

Неполадки задержали некоторые рейсы. Фото: Олег ФИЛОНОК

21 мая в аэропорту "Мурманск" собралась большая толпа пассажиров из-за технических сбоев в системе регистрации и бронирования авиакомпании "Аэрофлот". Неполадки задержали некоторые рейсы, путешественникам пришлось ждать, пока проблему устранят.

На сложившую ситуацию после сообщений в СМИ обратила внимание Северо-Западная транспортная прокуратура.

- Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров во всех поднадзорных аэропортах в связи с информацией "Аэрофлота" о возможных задержках регистрации из-за технического сбоя. В мурманский аэропорт незамедлительно выехал старший помощник транспортного прокурора Денис Осокин,- сообщили в ведомстве.

Технический сбой привел к задержке как минимум двух мурманских рейсов.

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